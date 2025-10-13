Migranti le milizie libiche sparano contro un barcone | due morti e diversi feriti

La guerra tra i gruppi che si contendono il traffico di esseri umani inizia a mietere le prime vittime. Il caso è stato denunciato da Alarm phone, che già ieri pomeriggio ha lanciato una richiesta di aiuto. 🔗 Leggi su Repubblica.it

migranti le milizie libiche sparano contro un barcone due morti e diversi feriti

