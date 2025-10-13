Migranti le milizie libiche sparano contro un barcone | due morti e diversi feriti

La guerra tra i gruppi che si contendono il traffico di esseri umani inizia a mietere le prime vittime. Il caso è stato denunciato da Alarm phone, che già ieri pomeriggio ha lanciato una richiesta di aiuto. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Migranti, le milizie libiche sparano contro un barcone: due morti e diversi feriti

Milizie libiche e traffico di migranti, l’esposto di Mediterranea alla Corte penale internazionale

«L'attacco terroristico compiuto da Hamas e da altre milizie contro migliaia di israeliani e di migranti residenti, molti dei quali civili, che stavano per celebrare il giorno della Simchat Torah, a conclusione della settimana della festa di Sukkot, è stato disumano e

Migranti, la guardia costiera libica torna a sparare contro le ong. Sea Watch: "Italia e Ue intervengano" - "Chiediamo indagini immediate e serie conseguenze da parte dell'Italia e dell'Ue"

Ong Alarm Phone "Guardia costiera libica ha sparato contro barcone di migranti in zona soccorso maltese" - Ong Alarm Phone "La Guardia costiera libica ha sparato contro un barcone di migranti in zona di soccorso maltese"