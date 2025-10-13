Migranti feriti da armi da fuoco sbarcano a Pozzallo uno colpito alla testa | è in coma Spari da motovedette libiche
Ci sono anche tre feriti con colpi d’arma da fuoco tra i migranti tratti in salvo dalla Guardia costiera a circa cinquanta miglia da Pozzallo, nel Ragusano. Viaggiavano su un peschereccio con a bordo circa 150 naufraghi. Un primo gruppo, tra cui si trovano i migranti feriti, è stato trasbordato sulla motovedetta della Guardia costiera che ha raggiunto già il porto. Gli altri, una settantina circa, su un’unità della Guardia di finanza sono attesi a breve. Il più grave dei tre feriti, che verrà portato in elisoccorso a Catania, è stato colpito alla testa ed è in coma, un altro è ferito al viso e, sebbene in condizioni delicate, è vigile e verrà portato d’urgenza all’ospedale di Modica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: migranti - feriti
