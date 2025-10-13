Migranti 140 sbarcati a Pozzallo | tre feriti in un attacco armato in mare
Un’operazione in mare ha permesso di salvare 140 persone. La missione è stata coordinata dall’11° Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Catania. Questa mattina la motovedetta Sar CP 325 della Guardia Costiera di Pozzallo (con a bordo un team sanitario del Cisom) ha intercettato, a circa 40 miglia dalle coste siciliane e in acque di responsabilità Sar italiane, un peschereccio proveniente dalla Libia con a bordo 140 persone. La motovedetta ha recuperato 67 migranti, tra cui tre feriti che necessitavano di urgenti cure mediche. Tutti i migranti sono stati sbarcati nel porto di Pozzallo e affidati alle cure dei sanitari. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: migranti - sbarcati
Migranti, 372 sbarcati a Lampedusa
Migranti, 93 sbarcati a Roccella Ionica
Migranti, 112 sbarcati a Leuca
Il 3 e il 4 ottobre una l'Unicef sarà in missione a Lampedusa per partecipare alle Giornate della memoria e dell'accoglienza. Coinvolti oltre 800 studenti. Intanto, sono 297 i migranti sbarcati oggi nell'isola. Donata Calabrese - facebook.com Vai su Facebook
Cala Cipolla, 25 i migranti sbarcati: quattro feriti, uno è in pericolo di vita - X Vai su X
Migranti feriti da armi da fuoco sbarcano a Pozzallo, uno colpito alla testa: è in coma. “Spari da motovedette libiche” - Tratti in salvo dalla Guardia costiera, "si trovavano a bordo di una barca che è stata attaccata con armi da fuoco dalla guardia costiera libica", ha riferito la ong Mediterranea ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Migranti, salvate 140 persone a Pozzallo dopo attacco armato al largo di Malta - È stata la motovedetta SAR CP 325 della Guardia Costiera di Pozzallo, con a bordo un team sanitario del CISOM – afferma la Guardia Costiera in una nota – a intercettare, a circa 40 miglia dalle coste ... Come scrive msn.com