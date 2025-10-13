Un’operazione in mare ha permesso di salvare 140 persone. La missione è stata coordinata dall’11° Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Catania. Questa mattina la motovedetta Sar CP 325 della Guardia Costiera di Pozzallo (con a bordo un team sanitario del Cisom) ha intercettato, a circa 40 miglia dalle coste siciliane e in acque di responsabilità Sar italiane, un peschereccio proveniente dalla Libia con a bordo 140 persone. La motovedetta ha recuperato 67 migranti, tra cui tre feriti che necessitavano di urgenti cure mediche. Tutti i migranti sono stati sbarcati nel porto di Pozzallo e affidati alle cure dei sanitari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Migranti, 140 sbarcati a Pozzallo: tre feriti in un attacco armato in mare