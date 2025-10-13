Migliaia di persone in piazza degli Ostaggi a Tel Aviv | l’attesa per il rilascio con bandiere e cori – Video

Dall’alba di oggi centinaia e centinaia di persone stanno confluendo in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv in attesa del rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas. Le immagini L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Migliaia di persone in piazza degli Ostaggi a Tel Aviv: l’attesa per il rilascio con bandiere e cori – Video

La festa in piazza degli Ostaggi a Tel Aviv: musica e bandiere israeliane che sventolano - Migliaia di persone hanno gremito Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv: tutti insieme in attesa di avere notizie e gioire per la liberazione degli utlimi ostaggi vivi ancora nelle mani di Hamas. Secondo msn.com

Hamas ha liberato i primi ostaggi, Tel Aviv in festa dopo 737 giorni di attesa: è la prima tappa del piano di pace promosso da Trump - L'attesa è stata lunghissima per le migliaia di persone che si sono radunate nella piazza degli ostaggi a Tel Aviv nella notte, ma finalmente, dopo 737 giorni, è arrivato il momento. Scrive ildolomiti.it