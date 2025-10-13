Microsoft dice addio a Windows 10 ci sono 400 milioni di computer a rischio

Ilgiornale.it | 13 ott 2025

La giornata di domani - martedì 14 ottobre - segnerà l'addio a Windows 10. Microsoft, infatti, cesserà di fornire supporto al sistema operativo, terminando gli aggiornamenti gratuiti indispensabili per garantire la sicurezza, e alcune importanti funzioni diventeranno obsolete e saranno abbandonate. Sarà dunque un addio al sistema operativo rilasciato nel 2015 e che da dieci anni accompagna tantissimi utenti. Stando a quanto riferito in queste ultime settimane, non si tretterà di un stop totale e immediato. Diversi utenti (ossia quelli che fanno parte dello Spazio Economico Europeo) potranno contare su una proroga di un anno, ma le intenzioni di Microsoft sono chiare: convincere a passare il prima possibile a Windows 11. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

