Michelle Comi | Non sono incinta ma adotto un bambino in caso di parto ho paura di farmi sfondare non ho relazioni ma sponsor - VIDEO

L'influencer: "Gli sponsor mi mantengono e basta, però se il mio volere è quello di far mantenere il bambino, ovviamente devono mantenere pure lui" Da giorni tutti si chiedevano se Michelle Comi fosse incinta in seguito a un video in cui annunciava che sarebbe diventata mamma. Dopo le voci su. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Michelle Comi: "Non sono incinta, ma adotto un bambino, in caso di parto ho paura di farmi sfondare, non ho relazioni ma sponsor" - VIDEO

In questa notizia si parla di: michelle - comi

L'annuncio inaspettato di Michelle Comi: "Sto per diventare mamma". Il video

Michelle Comi: "Sto per diventare mamma"

L'annuncio a sorpresa di Michelle Comi: "Sto per diventare mamma"

Michelle Comi mamma? «Non partorirò dopo i soldi per la vaginoplastica, ma adotto un bambino a distanza. Voglio regalargli un'esperienza da ricco» - facebook.com Vai su Facebook

michelleComi - Hledat - X Vai su X

Michelle Comi incinta: “Ho sempre detto un figlio mai. Non so cosa succederà” - Michelle Comi sta per diventare mamma, il video del suo annuncio è di certo particolare e lo sono anche i commenti dei follower ... Secondo ultimenotizieflash.com

L'annuncio inaspettato di Michelle Comi: "Sto per diventare mamma". Il video - Sul social (dov'è seguita da 588mila persone) Comi conti ... Si legge su today.it