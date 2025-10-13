Michael J Fox scherza sul suo ritorno alla recitazione | Mi ritiro sempre e alla fine ritorno

Michael J. Fox ha dichiarato che si sarebbe ritirato dalla recitazione nel 2020, ma si è rivelata solo una pausa, dato che l’attore ha recitato in un ruolo secondario per la nuova stagione della commedia di Apple TV+ “ Shrinking “. Questo incarico segna il primo ruolo di attore sullo schermo per Fox dopo il suo ruolo da guest star nel 2020 in “The Good Fight”. L’attore ha recentemente scherzato con la rivista People: “ Mi ritiro sempre “. Per quanto riguarda i dettagli del suo ritorno come attore, Fox non ha ancora rivelato alcun dettaglio sulla terza stagione di “Shrinking”, se non che è stata una sua idea quella di ottenere un ruolo nella serie dopo aver scoperto che il personaggio di Harrison Ford, il Dr. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Michael J. Fox scherza sul suo ritorno alla recitazione: “Mi ritiro sempre e alla fine ritorno”

In questa notizia si parla di: michael - scherza

