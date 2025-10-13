Tempo di lettura: 3 minuti “Credo fermamente che sia giunto il momento di unire gli sforzi per confrontarci ed affrontare le sfide e le difficoltà del nostro territorio: temi quali le disuguaglianze sociali e territoriali o la gestione di servizi essenziali non possono più essere ignorati!” La mia esperienza da consigliere comunale di Benevento mi ha insegnato che la politica, quando ben interpretata, è uno strumento potente per costruire una società più equa ed inclusiva ed oggi, da candidato al Consiglio Regionale della Campania per la lista Avanti-PSI a sostegno del Presidente Roberto Fico, sono ben lieto di registrare interesse, partecipazione e l’emersione di alcune sollecitazioni e proposte che provengono dal mondo della politica, ma anche dall’opinione pubblica e dall’elettorato stesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Miceli (Avanti-PSI): “Unire gli sforzi, la politica strumento per una società più equa”