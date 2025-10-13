Non è stata solo una questione burocratica o un lavoro stradale di routine. Quella di domenica 5 ottobre 2025, su Ocean Drive, è sembrata ai residenti una vera e propria operazione di cancellazione culturale, eseguita sotto gli occhi increduli della comunità di Miami Beach, in Florida. Poco dopo le 18, il Dipartimento dei Trasporti (Fdot) . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Miami Beach rimuove le strisce pedonali arcobaleno perché “contengono un messaggio ideologico”