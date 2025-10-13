Una festa per rivelare il sesso del nascituro è diventata virale sui social dopo che la modella e content creator Gianna Wulf ha pubblicato un video in cui la madre prende inaspettatamente il controllo del momento clou. L’episodio, documentato in un post su TikTok e raccontato da Daily Dot, ha raggiunto oltre 26 milioni di visualizzazioni in pochi giorni. Nel filmato, Wulf e il marito fanno scoppiare i cannoni di coriandoli tra gli applausi, ma invece del consueto colore univoco, dall’interno escono coriandoli rosa e blu. La scena si chiarisce poco dopo, quando la madre della futura mamma — in piedi su un muretto — scoppia un palloncino nero dal quale esce coriandoli rosa, rivelando che il bambino sarà una femmina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia mamma mi ha rovinato la festa, ha rivelato il sesso di mia figlia da sola senza dire nulla”: lo sfogo su TikTok per un ‘gender reveal’ finito male