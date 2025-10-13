Mezzi israeliani alla prigione di Ofer per il rilascio dei detenuti

Roma, 13 ott. (askanews) - Nelle immagini, un convoglio di veicoli militari israeliani con bandiere di Israele, arriva alla prigione di Ofer, dove è previsto il rilascio dei prigionieri palestinesi come parte dell'accordo di cessate il fuoco con Hamas. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il rilascio dei prigionieri - circa 2000 in tutto in base all'accordo siglato in Egitto - avverrà simultaneamente con il trasferimento degli ostaggi alla Croce Rossa prima del loro ritorno in Israele. A Ofer sono stati trasferiti i detenuti che torneranno in libertà in Cisgiordania, mentre quelli che torneranno nella Striscia di Gaza o che andranno in Egitto sono stati trasferiti nel carcere di Ketziot. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mezzi israeliani alla prigione di Ofer per il rilascio dei detenuti

A Gaza carri armati israeliani sono stati visti sparare su un sentiero costiero vicino a Deir al-Balah. I mezzi corazzati hanno sparato un proiettile ciascuno verso un edificio a pochi metri da decine di palestinesi.

