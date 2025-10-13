Mezzanotte e mezza di fuoco Moglie e marito scappano dall’appartamento in fiamme
Sabato notte un incendio ha devastato una palazzina al numero 64 di via XXV Luglio angolo viale Torino. Siamo nel quartiere Boschetto di Cesenatico e secondo le prime informazioni, attorno a mezzanotte e mezza le fiamme hanno avvolto il terrazzo di uno dei due appartamenti situati al primo piano, sprigionate probabilmente da un corto circuito in un elettrodomestico, forse un freezer. A dare l’allarme sono stati i vicini, che hanno fortunatamente chiamato i Vigili del fuoco, intervenuti dopo che i carabinieri si erano precipitati per mettere in sicurezza l’area e dare il primo aiuto ai residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
