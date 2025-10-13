Mezza Maratona di Roma 2025 | le strade chiuse i divieti e i bus deviati Tutte le informazioni

Domenica 19 ottobre si correrà la seconda edizione della mezza maratona di Roma che vedrà i partecipanti percorrere i 21 km e 97 metri della corsa con partenza dal Circo Massimo e arrivo al Colosseo. Ecco una guida sul percorso e le strade chiuse per l’evento sportivo che cambierà la viabilità. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Mezza Maratona Alzheimer, 400 sono le persone già iscritte tra runner competitivi e supporter runner

Therese Johaug punta alla mezza maratona dei Campionati europei di corsa su strada 2027? Gli indizi portano in quella direzione…

Mezza maratona di Palermo, sono numeri record: già 800 iscritti a tre mesi dalla partenza

Regalami un sorriso ETS. . XIX Pisa Half Marathon - La mezza maratona della città di Pisa -- La partenza - facebook.com Vai su Facebook

Mezza Maratona di Viterbo : sport, l’inclusione e accessibilità per tutti ?Vicepresidente Parlamento @AntonellaSberna promotrice dell’iniziativa Ministro @andreaabodi Sottosegretario @MinisteroDifesa @isabellarauti Sindaco @ChiaraFrontini Consiglie - X Vai su X

Wizz Air Rome Half Marathon: sono già oltre 20mila gli iscritti, +35% rispetto a un anno fa - La mezza maratona più partecipata d’Italia, organizzata da Roma Ostia e da Rcs Sports & Events, si svolgerà domenica 19 ottobre: il 75% dei runner vengono dall'estero, quasi la metà è donna ... Come scrive gazzetta.it

Domenica 5 ottobre, Mezza maratona dei Castelli Romani, premi fino a 1.000 euro. Traffico deviato in 6 Comuni - Il percorso, lungo 21 chilometri e 97 metri, è un viaggio attraverso sei comuni dei Castelli Romani: Nemi, Genzano, Ariccia, Albano Laziale, Castel Gandolfo, Rocca di Papa, per terminare nuovamente a ... Come scrive ilcaffe.tv