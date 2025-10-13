Metro C torna il servizio regolare | sospese le navette sostitutive

Roma, 13 ottobre 2025 – E ‘ tornato regolare da oggi il servizio sulla linea C della metropolitana di Roma, dopo le limitazioni degli ultimi giorni dovute alle lavorazioni connesse al prolungamento del tracciato da San Giovanni al Colosseo. Con il ripristino della piena operatività, sono sospese le navette sostitutive Mc (San Giovanni–Pantano) e Mc3 (San Giovanni–Parco di Centocelle), attivate durante le fasi di chiusura temporanea. Il cantiere, uno dei più importanti del piano di estensione della metro capitolina, entra ora nella fase conclusiva: i lavori riguardano le ultime rifiniture delle nuove stazioni Porta Metronia e Colosseo–Fori Imperiali, che apriranno ufficialmente l’8 dicembre 2025, giorno dell’Immacolata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

