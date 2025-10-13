Meteo | si avvicina un vortice mediterraneo previsto graduale peggioramento

Lecceprima.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – La Puglia si prepara ad affrontare un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche a causa dell’approfondimento di un vortice mediterraneo che nei prossimi giorni si sposterà verso il Tirreno meridionale. L’instabilità è in arrivo e segnerà in modo significativo l’andamento del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

