Meteo | Previsioni per martedì 14 ottobre

Modenatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3071m. I venti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

