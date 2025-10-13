Meteo l' ottobrata ai saluti | spazio a piogge e temporali

Agrigentonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domani graduale peggioramento con piogge e temporali anche forti. Un vortice mediterraneo sta cominciando ad approfondirsi in queste ore e nei prossimi giorni si metterà in moto verso il Tirreno meridionale, provocando un peggioramento del tempo anche sulla Sicilia. Sono le previsioni di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: meteo - ottobrata

