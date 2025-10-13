Meteo Lombardia le previsioni della settimana dal 13 al 19 ottobre

Varese, 13 ottobre 2025 – Nuvoloso ma asciutto. Queste le previsioni del cielo lombardo per la settimana dal 13 al 19 ottobre 2025, stando al bollettino odierno del Centro geofisico prealpino. Al netto di possibili aggiustamento in settimana, le previsioni dei meteorologi dell’osservatorio del Campo dei Fiori parlano infatti di un tempo generalmente stabile, per quanto non soleggiato come la settimana scorsa. “Correnti umide orientali risalgono la Pianura Padana – si legge nel bollettino – determinando la formazione di nuvolosità irregolare. Permangono nel complesso stabili le condizioni meteorologiche grazie all’influenza di un vasto anticiclone centrato sulla Gran Bretagna”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Meteo Lombardia, le previsioni della settimana dal 13 al 19 ottobre

