Meteo le previsioni in Campania per lunedì 13 ottobre 2025

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 13 ottobre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3310m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3311m.

