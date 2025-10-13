Meteo Italia addio caldo | arrivano freddo e perturbazioni Quando cambia la data
Un’Italia ancora divisa tra sole e paura, tra l’illusione di un’eterna estate e la consapevolezza che qualcosa, nel clima, è ormai cambiato per sempre. Le ultime ore di caldo anomalo e fuori stagione che avvolgono la penisola sono infatti soltanto la quiete prima della tempesta: già dalla prossima settimana un nuovo vortice ciclonico, alimentato da correnti fredde del Nord Europa, investirà le nostre regioni meridionali portando piogge torrenziali e fenomeni estremi. È l’ennesimo ribaltone meteo che, come spiegano gli esperti, conferma un andamento climatico sempre più imprevedibile e sbilanciato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: meteo - italia
Previsioni meteo, l’autunno è arrivato davvero: tanta pioggia e calo termico su tutta Italia
Previsioni meteo della settimana: l’Italia divisa in due, temporali a Nord e picchi fino a 42°C al Sud
Previsioni meteo della settimana: l’Italia divisa in due, temporali a Nord e picchi fino a 42°C al Sud
Meteo: Italia sotto l’anticiclone https://dedalomultimedia.org/.../29314-meteo-italia…... #AltaPressione #InstabilitàMeteo #TemporaliSardegna #DepressioneMediterranea #BaleariNordAfrica #SiciliaWeekend #TirrenoCentroSud #ModelliPrevisionali #Aggiorna - X Vai su X
Meteo, arriva la Nina e stravolge tutto: cosa ci attende nei prossimi mesi in Italia Vai su Facebook
Meteo: il caldo anomalo sta per finire, in arrivo possibili eventi estremi. Ecco quando - Analisi delle condizioni meteorologiche in Italia: dal caldo anomalo di ottobre 2025 al vortice mediterraneo previsto per il 15 ottobre. money.it scrive
Meteo, Italia tra caldo anomalo e alcune piogge: le previsioni da venerdì 10 ottobre - Anticiclone sull'Italia, nel pieno di una vera e propria ottobrata: tanto sole e caldo fuori stagione, ma non per tutte le nostre regioni. Come scrive meteo.it