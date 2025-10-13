Meteo in Italia nei prossimi giorni | tra sole e qualche insidia autunnale

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ecco cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico in tutta la Penisola nei prossimi giorni: condizioni prevalentemente stabili, temperature miti, ma con qualche segnale di cambiamento verso metà settimana. Stabilità iniziale e bel tempo prevalente. Nei primi giorni del periodo previsto l’ anticiclone continuerà a dominare su gran parte d’Italia, garantendo cieli sereni o poco nuvolosi. Le regioni settentrionali potrebbero però presentare foschie o nebbie al mattino, specie nelle pianure e nelle valli. Le temperature rimarranno gradevoli per il periodo, con massime diffuse tra 17 e 22?°C e minime che non scenderanno in modo marcato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Meteo in Italia nei prossimi giorni: tra sole e qualche insidia autunnale

In questa notizia si parla di: meteo - italia

Previsioni meteo, l’autunno è arrivato davvero: tanta pioggia e calo termico su tutta Italia

Previsioni meteo della settimana: l’Italia divisa in due, temporali a Nord e picchi fino a 42°C al Sud

Previsioni meteo della settimana: l’Italia divisa in due, temporali a Nord e picchi fino a 42°C al Sud

Meteo: Italia sotto l’anticiclone https://dedalomultimedia.org/.../29314-meteo-italia…... #AltaPressione #InstabilitàMeteo #TemporaliSardegna #DepressioneMediterranea #BaleariNordAfrica #SiciliaWeekend #TirrenoCentroSud #ModelliPrevisionali #Aggiorna - X Vai su X

Meteo, arriva la Nina e stravolge tutto: cosa ci attende nei prossimi mesi in Italia - facebook.com Vai su Facebook

Meteo, Italia tra caldo anomalo e alcune piogge: le previsioni da venerdì 10 ottobre - Anticiclone sull'Italia, nel pieno di una vera e propria ottobrata: tanto sole e caldo fuori stagione, ma non per tutte le nostre regioni. Segnala meteo.it

Meteo: ecco tutta la pioggia che cadrà nei prossimi 10 giorni in Italia - È tornata l’alta pressione su tutta Italia e questa volta le correnti fredde dovranno arrendersi almeno per quattro o cinque giorni. Secondo meteogiornale.it