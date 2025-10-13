Meteo | dopo un week end caldo severa fase di maltempo al Sud

Il vasto campo di alta pressione sull'Europa occidentale, che ha garantito condizioni di tempo stabile nel weekend, cambierà nel corso della prossima settimana, riferisce Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, con l'arrivo di un nuovo impulso freddo in discesa dal Nord Europa che andrà a rinvigorire una vasta area depressionaria tutt'ora presente sul bacino del Mediterraneo «favorendo la formazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo: dopo un week end caldo severa fase di maltempo al Sud

Lunga fase di maltempo, dopo il caldo record ecco i nubifragi: le previsioni meteo

Previsioni meteo, dopo il gran caldo torna la pioggia: a Livorno temperature intorno ai 25 gradi

Pazzo meteo, dopo i 50 gradi arriva il lunedì nero dell’estate. Le previsioni dell’esperto

"Meteorologo dell'anno 2024" a Pierluigi Randi! Dopo l'assegnazione 2023 al nostro Luca Lombroso - Meteorologo e divulgatore ambientale la nostra regione fa il bis, ed anche noi visto che Luca e' Presidente e Pierluigi Vice presidente di Emilia Romagna M

Quando i numeri si ripetono, mese dopo mese, finiscono per perdere forza proprio mentre la realtà diventa più chiara. #clima #3bmeteo

Meteo settimana, da lunedì cambia tutto: tornano aria fredda e maltempo dopo il weekend. Le previsioni - L'ottobrata sta per terminare, secondo le previsioni 3BMeteo, le temperature abbondantemente sopra media fino ...

Meteo, weekend con l'anticiclone protagonista, ma non mancheranno alcune piogge: le previsioni - L'Italia è in piena Ottobrata: clima mite e caldo fuori stagione in gran parte del Paese, ma sono previste piogge in arrivo sulle Isole Maggiori.