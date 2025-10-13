Metà delle spese degli italiani sono ancora in contanti Ma crescono i pagamenti con le carte

Gli italiani continuano ad utilizzare più i contanti che altri strumenti di pagamento per gli acquisti nei negozi, soprattutto se si tratta di spese di valore contenuto, tuttavia l’utilizzo del cash, che ancora oggi avviene nella metà delle transazioni, si è progressivamente ridotto. E i pagamenti con strumenti elettronici stanno complessivamente aumentando, supportati anche dalla crescita del. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Metà delle spese degli italiani sono ancora in contanti. Ma crescono i pagamenti con le carte

