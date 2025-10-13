Messi nei guai in Spagna indagine sulla sua villa di lusso | rischio demolizione per abusi edilizi
Le autorità spagnole contestano irregolarità urbanistiche nella residenza da 11 milioni di euro di Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino si difende: "I lavori erano stati fatti prima dell’acquisto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: messi - guai
La kiss cam dei Coldplay ‘becca’ Messi, stavolta niente guai
L'argento porta nuovi affari in città... e con essi arrivano anche i guai! Tex n. 780, “L'argento di Socorro”, di Gianfranco Manfredi e Mario “Majo” Rossi, adesso in edicola! - facebook.com Vai su Facebook
Messi nei guai in Spagna, indagine sulla sua villa di lusso: rischio demolizione per abusi edilizi - Le autorità spagnole contestano irregolarità urbanistiche nella residenza da 11 milioni di euro di Lionel Messi ... Segnala fanpage.it