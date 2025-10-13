Messi nei guai in Spagna indagine sulla sua villa di lusso | rischio demolizione per abusi edilizi

Le autorità spagnole contestano irregolarità urbanistiche nella residenza da 11 milioni di euro di Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino si difende: "I lavori erano stati fatti prima dell’acquisto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Messi nei guai in Spagna, indagine sulla sua villa di lusso: rischio demolizione per abusi edilizi - Le autorità spagnole contestano irregolarità urbanistiche nella residenza da 11 milioni di euro di Lionel Messi

