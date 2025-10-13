Meret nel mirino dell’Inter | continuano i dialoghi

Come vi abbiamo raccontato già da qualche tempo, l’Inter ha ripreso da qualche tempo i dialoghi per provare a prendere Alex Meret. C’è stato un periodo in cui i nerazzurri sembravano convinti di virare saldamente sul portiere azzurro, ma poi hanno abbandonato la pista per volere del calciatore. Ora la pista si sta scaldando nuovamente . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

