Mercurio nel tonno rosso | è sempre pericoloso?
Il tonno rosso detossifica il mercurio attraverso la milza: vediamo cosa significa per chi lo mangia secondo uno studio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: mercurio - tonno
?Otto comuni francesi, tra cui Parigi e Lione, hanno temporaneamente vietato il tonno dai menù delle mense scolastiche per «impedire l’esposizione dei bambini al mercurio», un metallo neurotossico #tonno #alimentazione #mercurio #Francia - X Vai su X
In Francia, 8 città hanno deciso di bandire il tonno dalle mense scolastiche, dopo che diversi controlli hanno rilevato livelli di mercurio troppo elevati nel pesce servito ai bambini. Il tonno infatti, essendo un pesce di grandi dimensioni e predatore, tende ad acc - facebook.com Vai su Facebook
Mercurio nel tonno rosso: è sempre pericoloso? - Il tonno rosso detossifica il mercurio attraverso la milza: scopriamo che cosa significa davvero per chi lo mangia, secondo uno studio. Come scrive gazzetta.it
Contaminazione da mercurio: quali pesci ne hanno di più - Alcune specie di pesce accumulano alti livelli di mercurio, mettendo a rischio la salute di chi le consuma spesso ... Da virgilio.it