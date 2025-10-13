Mercoledì i funerali di Silvano Tius leader di lungo corso nella Democrazia Cristiana
Si terranno mercoledì 15 ottobre in duomo i funerali Silvano Tius, leader di lungo corso nella Democrazia Cristiana. Si è spento a 69 anni dopo che gli è stato diagnosticato la Sla, una malattia neurodegenerativa progressiva che l'ha accompagnato in questa ultima fase della sua vita.Silvano Tius. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
