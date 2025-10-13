Merce contraffatta in vendita fermato un gruppo | sequestro da 150mila euro
Migliaia di capi di abbigliamento sequestrati tra pelletteria, scarpe e cinture di marchi noti contraffatti. Il tutto per un valore di oltre 150mila euro. Domani i carabinieri Bollate, coordinati dalla Compagnia di Rho e dalla polizia locale, hanno portato a termine un'operazione di contrasto al. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Napoli, scoperto deposito di merce contraffatta: arrestato un 40enne. Sequestrati abiti falsi e droga
Il blitz dei finanzieri. La merce è contraffatta. Scatta il maxi sequestro
Più controlli contro evasione fiscale, lavoro nero e merce contraffatta: il Comune dichiara guerra agli illeciti
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45
Merce pericolosa o contraffatta: 37 nei guai e 28 mila prodotti sequestrati
Merce contraffatta al mercato rionale, denunciati due venditori ambulanti - Nel corso dei controlli eseguiti nei confronti dei venditori ambulanti, sono stati sequestrati oltre 300 esemplari di scarpe sportive esposti per la vendita all’interno del mercato calatino e ... Scrive grandangoloagrigento.it
Vendeva cellulari dalla mela taroccata. Piazzista denunciato - Un giovane di Napoli è stato denunciato a Palosco per possesso di merce contraffatta, tra cui articoli Apple pronti alla vendita per un valore di oltre 5mila euro. Secondo ilgiorno.it