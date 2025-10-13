Mercato Zirkzee torna in Serie A? Nessuna trattativa con la Roma
Per tutto l’arco del calciomercato estivo la Roma si è focalizzata sul tentativo di rinforzare il reparto offensivo, con gli acquisti di Bailey e Ferguson che non avrebbero però completato il reparto come si aspettava Gasperini. Per questo motivo, la sensazione è che a gennaio i giallorossi possano nuovamente tentare un affondo per regalare al tecnico un ulteriore rinforzo. Proprio negli ultimi giorni, il nome accostato ai giallorossi sarebbe quello di Joshua Zirkzee, che aveva impressionato con la maglia del Bologna prima del trasferimento al Manchester United. Zirkzee e le difficoltà con il Manchester United. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: mercato - zirkzee
Cosa farà il Napoli dopo l’infortunio di Lukaku: le mosse sul mercato e la soluzione Zirkzee
Zirkzee torna di moda? L’ex obiettivo della Juve può clamorosamente arrivare in Serie A e rinforzare quella rivale bianconera: cosa può accadere negli ultimi giorni di mercato
Mercato Milan: Kessié e Zirkzee, certi amori non finiscono. Leao, adesso basta!
Mercato, #Zirkzee offerto in Italia: nessuna trattativa con la #Roma #ASRoma - X Vai su X
Oltre ai temi legati allo stadio e alla costruzione del ‘laboratorio’ rappresentato dalla nuova Under 23, la Gazzetta dello Sport è tornata a porre l’accento sulle prossime mosse di mercato della #Roma. In aggiunta al profilo di #Zirkzee, attualmente in pole ri Vai su Facebook
Zirkzee è stufo del Manchester United: torna in Serie A a gennaio - Joshua Zirkzee è pronto a lasciare il Manchester United alla fine del 2025: non vuole più stare con Amorim, pronto il super accordo. Si legge su calciotoday.it
Bloccato Zirkzee: torna in Serie A, l’accordo per gennaio - L’attaccante olandese, che non sta vivendo un buon momento al Manchester United, è pronto a fare le valigie per tornare nel campionato italiano. Scrive calciomercato24.com