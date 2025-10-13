Mercato Milan Allegri può chiedere un difensore esperto | la società pronta ad accontentarlo

La solidità difensiva è diventata la cifra stilistica del Milan di Massimiliano Allegri, una squadra capace di subire appena tre reti in campionato e di mostrare una compattezza quasi inedita negli ultimi anni. Tuttavia, nonostante la brillantezza dei risultati e il contributo dei giovani, la dirigenza rossonera sta già valutando con attenzione la possibilità di inserire un difensore esperto nella prossima finestra di mercato invernale. A rivelarlo è stato Gianluca Di Marzio, ospite di MilanVibesHQ, che ha fatto il punto sulle strategie del club: «Se Allegri riterrà opportuno pescare un difensore di esperienza dietro, la società si farà trovare pronta». 🔗 Leggi su Milanzone.it

