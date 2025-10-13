Mercato Juventus si pesca dall’Atletico Madrid? Svelato l’ultimo nome che può scaldarsi per gennaio Ci sono importanti aggiornamenti
Mercato Juventus, si pesca dall’Atletico Madrid per il mercato di gennaio? Ci sono importanti novità. Un nome che in Serie A ha lasciato un ottimo ricordo e che in estate era già stato accostato al mercato Juventus. Il futuro di Nahuel Molina all’ Atlético Madrid è sempre più in bilico e, come svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la sua situazione potrebbe trasformarlo in una grande opportunità per il mercato di gennaio. Intervenuto sul suo canale YouTube, il giornalista ha analizzato il momento difficile del terzino argentino, che sta faticando a trovare spazio con Simeone e che ha il Mondiale 2026 come grande obiettivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tuttosport - Juventus, priorità esterni nel mercato di gennaio: spunta Jordan Teze, la lista degli obiettivi - facebook.com Vai su Facebook
Tutto il Mondo è #GENOA - #GRIFONE è già #MERCATO. #Juventus e #Napoli inseguono #NORTON-CUFFY: adesso BROOKE vale 4 volte tanto. In collegamento da Londra Alex Pugno e da Dublino Gianluca Tamagno #calcio #genoa #seriea https://youtub - X Vai su X
Mercato Milan, nome a sorpresa per la difesa: Tare pesca dalla Juventus? - Il Milan ha una nuova idea di mercato per potenziare la difesa: i rossoneri hanno messo gli occhi sul centrale della Juventus. Secondo spaziomilan.it
Mercato Milan: possibile offerta della Juventus per Loftus-Cheek a gennaio - Dopo stagioni difficili a causa di tanti (troppi) infortuni, il centrocampista inglese sta avendo continuità di rendimento, ... Lo riporta it.blastingnews.com
Juve, ecco la risposta a Modric e De Bruyne: idea Bernardo Silva - Potenzialmente, quella della prossima estate potrebbe essere una sessione con numerosi calciatori a parametro ... Scrive sportmediaset.mediaset.it