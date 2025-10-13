Mercato Juventus si pesca dall’Atletico Madrid? Svelato l’ultimo nome che può scaldarsi per gennaio Ci sono importanti aggiornamenti

Mercato Juventus, si pesca dall’Atletico Madrid per il mercato di gennaio? Ci sono importanti novità. Un nome che in Serie A ha lasciato un ottimo ricordo e che in estate era già stato accostato al mercato Juventus. Il futuro di Nahuel Molina all’ Atlético Madrid è sempre più in bilico e, come svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la sua situazione potrebbe trasformarlo in una grande opportunità per il mercato di gennaio. Intervenuto sul suo canale YouTube, il giornalista ha analizzato il momento difficile del terzino argentino, che sta faticando a trovare spazio con Simeone e che ha il Mondiale 2026 come grande obiettivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

