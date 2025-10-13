Mercato Juve Thiago Motta bocciò il suo arrivo per affondare il colpo Nico Gonzalez! Il retroscena risalente all’estate 2024

Mercato Juve, un grande rimpianto per i bianconeri: il talento tedesco era un obiettivo concreto, ma l’allenatore di allora preferì un altro profilo. Un nome che torna ciclicamente, un talento che la  Juventus  segue da tempo e che, a quanto pare, avrebbe potuto vestire il bianconero già da un anno. Come riportato da  Tuttosport, emerge un clamoroso retroscena di mercato legato a un attaccante tedesco del  Borussia Dortmund. La  Vecchia Signora  era stata a un passo dal chiudere l’operazione nell’estate del 2024, ma l’affare saltò per una precisa scelta tecnica dell’allora allenatore. Mercato Juve: il grande rimpianto si chiama Karim Adeyemi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

