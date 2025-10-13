Mercato Juve Thiago Motta bocciò il suo arrivo per affondare il colpo Nico Gonzalez! Il retroscena risalente all’estate 2024

Mercato Juve, un grande rimpianto per i bianconeri: il talento tedesco era un obiettivo concreto, ma l’allenatore di allora preferì un altro profilo. Un nome che torna ciclicamente, un talento che la Juventus segue da tempo e che, a quanto pare, avrebbe potuto vestire il bianconero già da un anno. Come riportato da Tuttosport, emerge un clamoroso retroscena di mercato legato a un attaccante tedesco del Borussia Dortmund. La Vecchia Signora era stata a un passo dal chiudere l’operazione nell’estate del 2024, ma l’affare saltò per una precisa scelta tecnica dell’allora allenatore. Mercato Juve: il grande rimpianto si chiama Karim Adeyemi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, Thiago Motta bocciò il suo arrivo per affondare il colpo Nico Gonzalez! Il retroscena risalente all’estate 2024

In questa notizia si parla di: mercato - juve

Thiago Motta Juve, i bianconeri "tifano" per il suo ritorno - Thiago Motta Juve, il suo contratto pesa sulle casse bianconere: se firmasse per un altro club, la Juve avrebbe più margine di manovra sul mercato Un tesoretto nascosto, un guadagno potenziale che non ... Si legge su juventusnews24.com

Thiago Motta tra Rennes e Real Sociedad, le ultime novità - Thiago Motta tra Rennes e Real Sociedad, le ultime novità Il mercato degli allenatori sta vivendo un momento di grande fermento, con diversi club europei alla ricerca di nuovi tecnici per ... tuttojuve.com scrive