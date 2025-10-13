Mercato Juve | clamorosa novità per questo bianconero! Si pensava ad una sua partenza ora potrebbe addirittura rinnovare La strategia della dirigenza è stata svelata

Mercato Juve: arrivano novità importanti per questo giocatore bianconero. Ora potrebbe anche rinnovare il suo contratto, tutti i dettagli. Da esubero a leader silenzioso. La storia di Daniele Rugani per il mercato Juve è un romanzo fatto di professionalità, attaccamento alla maglia e continui colpi di scena. Rientrato in estate dal prestito all’Ajax, il difensore toscano si è ritagliato un ruolo fondamentale nello spogliatoio di Igor Tudor, e ora la società valuta il rinnovo. Un leader silenzioso, punto di riferimento per Tudor. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, pur non essendo un titolare fisso, Rugani è diventato un punto di riferimento per il gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

