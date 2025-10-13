DAME UN GRRR Com’è noto, ogni estate ha la sua canzone. E mi pare di poter affermare che quella dell’estate 2025 sia un omaggio – certamente non voluto – a Roberto Cavalli ed alla sua estetica immortale capace di tirar fuori da donne ed uomini la grinta delle bestie più feroci adornandone i corpi dei velli, delle squame e delle piume delle più nobili e variopinte creature della natura. E così quest’estate abbiamo sentito risuonare nei locali, nelle radio, nei social media e anche nelle nostre teste l’inconfondibile refrain di Fantomel e Kate Linn “ Dame un Grrr ” immancabilmente accompagnato da ostentate pose rampanti e rapaci di donne ed uomini pronti a graffiare la vita. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mercanti di cavalli. Cronaca e verità di un tormentone dell’estate 2025