Menù speciale a base di funghi sui Colli Euganei
Speciale menù “I funghi del sottobosco”. Il menù Antipasto: Il cuore di sfoglia ai sapori del bosco;Primo: Il risotto con PORCINI e FINFERLI;Secondo: la tagliata di manzo ai CHIODINI con contorni di stagione;Dolce: il bis di dolci di nostra produzione; il caffèBevande: Vini sfusi Pinot e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: speciale - base
Speciale menù a base di uva dei Colli Euganei
Gestisci la temperatura di casa con il termostato smart tado°: il kit base è in offerta speciale su Amazon a 129 euro
Questa sera la protagonista è lei: la mitica #CacioPepe! Una pizza speciale su base bianca, arricchita con pecorino, soffice fior di latte, una spruzzata di pepe e lardo speziato. Chi la prova stasera? Prenota le tue pizze comodamente su: Entro le ore - facebook.com Vai su Facebook
Arriva la skincare a base di funghi: tutti i benefici del trattamento beauty ecosostenibile - Quella di dire addio alle classiche creme da banco e ai prodotti chimici potenzialmente tossici. Lo riporta fanpage.it
La skincare psichedelica a base di funghi - Non solo Woodstock e alta cucina: i funghi sono un ingrediente magico da scoprire, anche nella skincare. esquire.com scrive