Menù sapori di casa a 15 euro | riapre il ristorante degli studenti

Riapre uno dei ristoranti più amati dai monzesi. Con la ripresa della scuola ricomincia anche il servizio di Olivettando, il ristorante didattico dell’Istituto alberghiero Olivetti. Nella scuola di via Lecco, a Monza, gli studenti apprendono sul campo il mestiere. Ai fornelli i cuochi, in sala i. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

