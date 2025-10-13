Mensa scolastica di Veglie | il Tar rigetta il ricorso della società La Fenice

LECCE– Il Tar di Lecce ha messo fine a una controversia che aveva sollevato clamore a Veglie, rigettando il ricorso promosso dalla società La Fenice srl contro i provvedimenti dell’amministrazione comunale. La sentenza, emessa dalla Seconda sezione, presieduta da Ettore Manca e con Tommaso Sbolgi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

