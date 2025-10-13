' Menopausa | la prevenzione ricomincia da qui!' grande partecipazione all' open day di Pontedera

Commenti entusiasti sulla bacheca dell’open day 'Menopausa: la prevenzione ricomincia da qui!', iniziativa che si è svolta sabato scorso presso il consultorio di via Fleming a Pontedera. Hanno partecipato una trentina di donne, che hanno avuto l’opportunità di svolgere brevi colloqui individuali. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

