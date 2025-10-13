Arezzo, 13 ottobre 2025 – Il nuovo evento dal titolo “Christspiracy: spiritualità, etica e animali” del consigliere comunale Michele Menchetti, si svolgerà giovedì 16 ottobre alle 20:30 nella Sala Montetini del Comune di Arezzo, con ingresso (libero e gratuito) adiacente a Palazzo comunale. L’evento bissa le serate del 30 maggio e del 21 agosto scorsi, e consisterà nella proiezione del documentario e successivo dibattito con i relatori Monica Mattanza e Luca Petruccioli. “L’appuntamento – sottolinea Michele Menchetti – si inserisce nella rassegna di eventi già avviata negli scorsi mesi e che ci ha visto affrontare i temi del verde urbano, della lotta agli Ogm, delle origini del conflitto russo-ucraino e della vita dei bambini del Donbass, dei percorsi naturalistici del territorio aretino, delle prossime elezioni comunali del 2026 con un nuovo progetto politico totalmente indipendente, della conoscenza del lupo, del libro “Gli occhi addosso” di Laura Capaccioli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Menchetti: “Christspiracy: spiritualità, etica e animali”, terza proiezione organizzata