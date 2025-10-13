Meloni vede al-Sisi | soluzione due Stati

16.45 A margine del summit di Sharm el-Sheikh incontro bilaterale tra la premier Meloni e il presidente egiziano al-Sisi. I due leader, fa sapere P.Chigi, "hanno discusso i prossimi passi nella realizzazione del piano di pace" e Meloni "ha ribadito l'impegno dell'Italia a contribuire alla stabilizzazione,ricostruzione e sviluppo della Striscia di Gaza e al rilancio di un processo politico verso un quadro di pace, sicurezza e stabilità in Medio Oriente basato sulla soluzione dei due Stati".E al-Sisi:serve uno "Stato palestinese indipendente". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it