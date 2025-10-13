Meloni unica donna al tavolo della pace | Daremo un contributo a ricostruire Gaza

Roma, 13 ottobre 2025 – Un rapporto solido, che forse solo lei può davvero vantare e che viene certificato da un gesto, una carezza sulla mano, sguardi che si incrociano e s’intendono nel momento storico di una “giornata storica”, come aveva già avuto modo di definirla la premier Giorgia Meloni poco prima di atterrare all’aeroporto egiziano di Sharm el Sheikh. Ad esaltare il ruolo ’forte’ della premier è stato l’amico Donald Trump, che l’ha accolta sul palco prima scherzando, “chi è questa donna?” poi, appunto, accarezzandole la mano, lei unica presenza femminile nel ritratto dei capi di Stato e di governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

