Meloni | Una giornata storica anche il riconoscimento dello Stato di Palestina è più vicino L’Italia farà la sua parte

Secoloditalia.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quella di oggi è « una giornata storica e sono ovviamente fiera che l’Italia ci sia. Mi piace pensare che sia anche un ringraziamento al lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, in particolare sul piano umanitario ma anche sul piano politico, in un supporto costante e silenzioso a tutti gli sforzi che venivano fatti verso una cessazione delle ostilità». La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la portata della firma dell’accordo per la pace a Gaza, che segna una svolta per il futuro del Medio Oriente, nel corso di un punto stampa a Sharm el Sheik. Un punto fermo, certo, ma anche e soprattutto un nuovo inizio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni: «Una giornata storica, anche il riconoscimento dello Stato di Palestina è più vicino. L’Italia farà la sua parte»

