Meloni sulla via della pace gioia e commozione per gli ostaggi liberati | Oggi è una giornata storica
« Oggi è una giornata storica ». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha salutato il ritorno degli ostaggi tra le braccia delle famiglie, dopo 738 giorni di prigionia. Meloni: “Un risultato straordinario”. Tutti i sopravvissuti ad Hamas sono stati liberati: « Un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell’attuazione della prima parte del Piano di pace del Presidente americano Donald Trump ». Leggi anche Israele in festa, liberi altri 13 ostaggi. Trump accolto da star a Tel Aviv: "Questa pace è la cosa più grande che io abbia mai fatto". 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: meloni - pace
Onu, Meloni: pace e dialogo in crisi
Giubileo Style, festa di pace per un milione di giovani “leoni”. Meloni: “Storico evento, organizzazione perfetta”
Ucraina, Meloni sente Trump, Zelensky e bin Zayed: focus pace giusta e duratura
A sinistra non sanno più dove girarsi: l’accordo di pace in Medioriente arriva grazie a Donald Trump, e Giorgia Meloni sarà alla firma in Egitto per continuare a rimarcare il nostro protagonismo internazionale. #fratelliditalia #giorgiameloni #fdi #meloni #govern - facebook.com Vai su Facebook
Mo, Arianna Meloni: "Governo complice della pace a Gaza" - X Vai su X
Gaza, dopo l'intesa sulla pace la sinistra va in pressing su Meloni: "Ora riconosca la Palestina" - Schlein: "Due popoli e due Stati, ma cessino le occupazioni illegali in Cisgiordania". Scrive today.it
Israele-Hamas, la gioia di Meloni: "Notizia straordinaria, grazie Trump" - L’annuncio fatto sui social dal presidente americano Donald Trump del raggiungimento dell'accordo tra Israele e Hamas per attuare la prima ... Secondo iltempo.it