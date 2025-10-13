« Oggi è una giornata storica ». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha salutato il ritorno degli ostaggi tra le braccia delle famiglie, dopo 738 giorni di prigionia. Meloni: “Un risultato straordinario”. Tutti i sopravvissuti ad Hamas sono stati liberati: « Un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell’attuazione della prima parte del Piano di pace del Presidente americano Donald Trump ». Leggi anche Israele in festa, liberi altri 13 ostaggi. Trump accolto da star a Tel Aviv: "Questa pace è la cosa più grande che io abbia mai fatto". 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni sulla via della pace, gioia e commozione per gli ostaggi liberati: “Oggi è una giornata storica”