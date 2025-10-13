Meloni | Punto allo Stato di Palestina

21.00 L'accordo su Gaza "è un grande successo di Donald Trump, gliene auguriamo altri, a partire dall'Ucraina". Così Giorgia Meloni a margine del summit su Gaza in Egitto. "L'Italia è pronta a fare la sua parte" a Gaza, "è una grande occasione" ha dichiarato. "Chiaramente se viene attuato il piano il riconoscimento della Palestina da parte dell'Italia è più vicino.Io punto ad avere uno Stato della Palestina e quindi al riconoscimento dello Stato della Palestina, quando ci saranno le condizioni poste dal Parlamento". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it