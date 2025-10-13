Meloni | Punto allo Stato di Palestina

Servizitelevideo.rai.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

21.00 L'accordo su Gaza "è un grande successo di Donald Trump, gliene auguriamo altri, a partire dall'Ucraina". Così Giorgia Meloni a margine del summit su Gaza in Egitto. "L'Italia è pronta a fare la sua parte" a Gaza, "è una grande occasione" ha dichiarato. "Chiaramente se viene attuato il piano il riconoscimento della Palestina da parte dell'Italia è più vicino.Io punto ad avere uno Stato della Palestina e quindi al riconoscimento dello Stato della Palestina, quando ci saranno le condizioni poste dal Parlamento". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meloni - punto

Caso Almasri, il punto di Ainis: Meloni "ha agito da leader politico"

Meloni alza gli occhi al cielo prima del punto stampa con i cronisti a Washington, l’immagine virale – Il video

Polonia, Tusk farà il punto con Meloni, Macron, Starmer e Rutte: anche Zelensky alla riunione

meloni punto stato palestinaMeloni: 'Giornata storica. Con l'accordo è più vicino il riconoscimento della Palestina' - "Chiaramente se viene attuato il piano certo che è più vicino" il riconoscimento della Palestina da parte dell'Italia. Scrive ansa.it

meloni punto stato palestinaMeloni, con accordo è più vicino riconoscimento della Palestina - "Chiaramente se viene attuato il piano certo che è più vicino" il riconoscimento della Palestina da parte dell'Italia. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Punto Stato Palestina