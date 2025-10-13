Meloni | La pace è un successo di Trump auguro lo stesso per Kiev

Iltempo.it | 13 ott 2025

(Agenzia Vista) Egitto, 13 ottobre 2025 "L'accordo su Gaza "è un grande successo di Donald Trump, gliene auguriamo altri, a partire dall'Ucraina". Lo ha detto Giorgia Meloni a margine del summit su Gaza in Egitto. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Meloni: La pace è un successo di Trump, auguro lo stesso per Kiev

