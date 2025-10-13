Meloni | La pace è un successo di Trump auguro lo stesso per Kiev
(Agenzia Vista) Egitto, 13 ottobre 2025 "L'accordo su Gaza "è un grande successo di Donald Trump, gliene auguriamo altri, a partire dall'Ucraina". Lo ha detto Giorgia Meloni a margine del summit su Gaza in Egitto. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Onu, Meloni: pace e dialogo in crisi
Giubileo Style, festa di pace per un milione di giovani “leoni”. Meloni: “Storico evento, organizzazione perfetta”
Ucraina, Meloni sente Trump, Zelensky e bin Zayed: focus pace giusta e duratura
Meloni in Egitto vede al Sisi: impegno per pace Medio Oriente e ricostruzione Gaza - X Vai su X
#Meloni: giornata storica, Italia sosterrà percorso di pace - facebook.com Vai su Facebook
Meloni: La pace è un successo di Trump, auguro lo stesso per Kiev - "L'accordo su Gaza "è un grande successo di Donald Trump, gliene auguriamo altri, a partire dall'Ucraina". Segnala ilgiornale.it
Pace a Gaza, Meloni: "Giornata storica, più vicini a riconoscimento Palestina" - Sheikh: "Accordo è un successo di Trump, auguro lo stesso per Kiev". msn.com scrive