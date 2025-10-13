Meloni in Egitto per l’accordo tra Israele e Hamas | Giornata storica ora si apre una fase nuova

Ildifforme.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vertice odierno avrà inizio alle 14:30 e sarà presieduto dal presidente degli Usa, Donald Trump, e da quello egiziano, Abdel Fattah al Sisi. Dopo le foto di rito avrà inizio il vero e proprio evento, che sarà seguito poi da una conferenza stampa congiunta. Le presenze saranno numerosissime. Al momento non vi è certezza sulla presenza del presidente israeliano, Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

meloni in egitto per l8217accordo tra israele e hamas giornata storica ora si apre una fase nuova

© Ildifforme.it - Meloni in Egitto per l’accordo tra Israele e Hamas: “Giornata storica, ora si apre una fase nuova”

In questa notizia si parla di: meloni - egitto

Gaza, la guerra in diretta: nuovi negoziati in Egitto, Trump: “Esiste reale chance di pace”. Meloni: “Su navi Flotilla 40 tonnellate aiuti, dal governo 2.300”

Meloni: “Accordo storico in Egitto, ora possibile la pace a Gaza. L’Italia pronta a fare la sua parte”

L'annuncio di Tajani: "Meloni invitata in Egitto alla firma dell'accordo su Gaza"

meloni egitto l8217accordo israeleGiorgia Meloni è stata invitata in Egitto alla cerimonia per la firma dell'accordo di pace tra Israele e Hamas - Giorgia Meloni è stata invitata in Egitto alla cerimonia per la firma dell'accordo di pace tra Israele e Hamas: lo ha riferito Antonio Tajani ... notizie.it scrive

meloni egitto l8217accordo israeleAccordo di pace, Trump e i mediatori in Egitto per la firma. Meloni: "L'Italia lavorerà per la ricostruzione - Un’intesa senza i protagonisti del conflitto, ma che potrebbe segnare una svolta nella crisi di Gaza. iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Meloni Egitto L8217accordo Israele