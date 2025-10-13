Meloni in Egitto per firma accordi pace Gaza nella foto di gruppo è l' unica leader donna

(Agenzia Vista) Egitto, 13 ottobre 2025 Giorgia Meloni è in Egitto per la firma degli accordi pace per Gaza, nella foto di gruppo è l'unica leader donna. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni in Egitto per firma accordi pace Gaza, nella foto di gruppo è l'unica leader donna

In questa notizia si parla di: meloni - egitto

Gaza, la guerra in diretta: nuovi negoziati in Egitto, Trump: “Esiste reale chance di pace”. Meloni: “Su navi Flotilla 40 tonnellate aiuti, dal governo 2.300”

Meloni: “Accordo storico in Egitto, ora possibile la pace a Gaza. L’Italia pronta a fare la sua parte”

L'annuncio di Tajani: "Meloni invitata in Egitto alla firma dell'accordo su Gaza"

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #13ottobre #Gaza #Israele #Hamas #Netanyahu #Trump #Palestinesi #ostaggi #pace #Knesset #Egitto #Meloni #Sudan #Toscana #PapaLeoneXIV #NagornoKarabakh #Cyberbullismo #IA #Palermo #Rupnik - X Vai su X

Durante gli incontri tra i leader in Egitto, il presidente turco Erdogan si è rivolto a Giorgia Meloni: "Dovresti smettere di fumare" e lei: "Lo so, lo so, non uccidere nessuno" - facebook.com Vai su Facebook

Meloni in Egitto per firma accordi pace Gaza, nella foto di gruppo è l'unica leader donna - (Agenzia Vista) Egitto, 13 ottobre 2025 Giorgia Meloni è in Egitto per la firma degli accordi pace per Gaza, nella foto di gruppo è l'unica leader donna. Segnala ilmessaggero.it

Meloni in Egitto per firma accordi pace Gaza. La foto con i leader, tra i quali Trump ed Erdogan - Sheikh in Egitto, alla cerimonia della firma del Piano di pace per il Medio Oriente. Secondo ilgiornale.it