Meloni in Egitto per firma accordi pace Gaza la stretta di mano con Trump – Il video

(Agenzia Vista) Egitto, 13 ottobre 2025 La premier Giorgia Meloni in Egitto per la firma degli accordi di pace per Gaza, ecco la stretta di mano con il Presidente Usa Donald Trump. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: meloni - egitto

Gaza, la guerra in diretta: nuovi negoziati in Egitto, Trump: “Esiste reale chance di pace”. Meloni: “Su navi Flotilla 40 tonnellate aiuti, dal governo 2.300”

Meloni: “Accordo storico in Egitto, ora possibile la pace a Gaza. L’Italia pronta a fare la sua parte”

L'annuncio di Tajani: "Meloni invitata in Egitto alla firma dell'accordo su Gaza"

Durante gli incontri tra i leader in Egitto, il presidente turco Erdogan si è rivolto a Giorgia Meloni: "Dovresti smettere di fumare" e lei: "Lo so, lo so, non uccidere nessuno" - facebook.com Vai su Facebook

Durante gli incontri tra i leader in Egitto, il presidente turco Erdogan si è rivolto a Giorgia Meloni che era uscita a fumare: "Dovresti smettere di fumare" e lei: "Lo so, lo so, non uccidere nessuno" - X Vai su X

Meloni in Egitto per firma accordi pace Gaza. La foto con i leader, tra i quali Trump ed Erdogan - Sheikh in Egitto, alla cerimonia della firma del Piano di pace per il Medio Oriente. Lo riporta ilgiornale.it

Trump a Meloni: “Chi è questa donna?”. Il siparietto durante la firma degli accordi di pace a Gaza - I leader di Stati Uniti, Egitto, Turchia e Qatar hanno firmato gli accordi per il cessate il fuoco a Gaza e per l'attuazione del piano di pace tra Israele e ... Riporta msn.com