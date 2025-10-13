Meloni in Egitto per firma accordi pace Gaza il vertice con i leader
(Agenzia Vista) Egitto, 13 ottobre 2025 Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa a Sharm el-Sheikh in Egitto, alla cerimonia della firma del Piano di pace per il Medio Oriente. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: meloni - egitto
Gaza, la guerra in diretta: nuovi negoziati in Egitto, Trump: “Esiste reale chance di pace”. Meloni: “Su navi Flotilla 40 tonnellate aiuti, dal governo 2.300”
Meloni: “Accordo storico in Egitto, ora possibile la pace a Gaza. L’Italia pronta a fare la sua parte”
L'annuncio di Tajani: "Meloni invitata in Egitto alla firma dell'accordo su Gaza"
Durante gli incontri tra i leader in Egitto, il presidente turco Erdogan si è rivolto a Giorgia Meloni che era uscita a fumare: "Dovresti smettere di fumare" e lei: "Lo so, lo so, non uccidere nessuno" - X Vai su X
Immagini del bilaterale Al Sisi-#Meloni in #Egitto - facebook.com Vai su Facebook
Meloni in Egitto per firma accordi pace Gaza, la stretta di mano con Trump - La premier Giorgia Meloni in Egitto per la firma degli accordi di pace per Gaza, ecco la stretta di mano con il Presidente Usa Donald Trump. Si legge su ilgiornale.it
Meloni in Egitto per firma accordi pace Gaza. La foto con i leader, tra i quali Trump ed Erdogan - Sheikh in Egitto, alla cerimonia della firma del Piano di pace per il Medio Oriente. Secondo ilgiornale.it