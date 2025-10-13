Meloni in Egitto per firma accordi pace Gaza il vertice con i leader – Il video

(Agenzia Vista) Egitto, 13 ottobre 2025 Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa a Sharm el-Sheikh in Egitto, alla cerimonia della firma del Piano di pace per il Medio Oriente. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Gaza, la guerra in diretta: nuovi negoziati in Egitto, Trump: “Esiste reale chance di pace”. Meloni: “Su navi Flotilla 40 tonnellate aiuti, dal governo 2.300”

Meloni: “Accordo storico in Egitto, ora possibile la pace a Gaza. L’Italia pronta a fare la sua parte”

L'annuncio di Tajani: "Meloni invitata in Egitto alla firma dell'accordo su Gaza"

Durante gli incontri tra i leader in Egitto, il presidente turco Erdogan si è rivolto a Giorgia Meloni: "Dovresti smettere di fumare" e lei: "Lo so, lo so, non uccidere nessuno" - facebook.com Vai su Facebook

Meloni in Egitto per firma accordi pace Gaza. La foto con i leader, tra i quali Trump ed Erdogan

Trump a Meloni: "Chi è questa donna?". Il siparietto durante la firma degli accordi di pace a Gaza - I leader di Stati Uniti, Egitto, Turchia e Qatar hanno firmato gli accordi per il cessate il fuoco a Gaza e per l'attuazione del piano di pace tra Israele e ...